Ue: Moavero, crisi economica del 2008 ha accentuato asimmetrie tra paesi

- La crisi economica e finanziaria globale del 2008 ha lasciato una pesante eredità sul piano dell’Unione europea, che si può riassumere con l’accentuazione delle disuguaglianze e delle asimmetrie tra i singoli paesi. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel quadro della riunione annuale dei presidenti e dei segretari generali dei Consigli economici e sociali degli Stati membri del Comitato economico e sociale europeo, che ha preso il via questa mattina nella sede capitolina del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel). “Bisogna cercare assolutamente di agire per colmare queste asimmetrie, soprattutto attraverso una maggiore attenzione nei confronti dell’attuale impianto normativo dell’Ue”, ha detto il ministro, sottolineando la necessità di prestare attenzione non solo alla “disciplina fiscale”, ma anche all’elaborazione di efficaci strumenti di bilanciamento per i paesi maggiormente esposti. In aggiunta, il capo della diplomazia ha ribadito l’importanza di “lavorare a livello delle risorse, discutendo meno di come spendere e più di come raccoglierne una maggiore quantità”. (Ems)