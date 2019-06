Roma: Romano (Municipio III), centro anziani era punto aggregazione quartiere, faremo di tutto per ricostruirlo in fretta

- "Era un centro di aggregazione per tutti gli anziani del quartiere durante l'anno e soprattutto l'estate perché non tutti vanno in vacanza. Noi come amministrazioni faremo di tutto per ricostruirlo e farne di nuovo un luogo simbolo del quartiere. Magari ricostruendo in muratura. Abbiamo comunque sollecitato gli anziani a continuare le attività nella parte che si è salvata". Così l'assessore alle politiche sociale del municipio III Maria Romano fuori dal centro anziani del parco delle Valli andato a fuoco questa notte.(xcol4)