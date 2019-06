Roma: Caudo, incendio a centro anziani non sarà occasione per fare chioschi

- “A me l'incendio non piace, noi ricostruiremo il centro anziani. Sappiamo che qui ci sono progetti e tentativi di fare chioschi. Noi ricostruiremo il centro anziani e non sarà l'alibi per fare nient'altro all'interno di questo parco". Lo ha detto il presidente del Municipio III Giovanni Caudo durante il sopralluogo fatto insieme al sindaco Virginia Raggi al centro anziani nel parco delle Valli che ha preso fuoco la scorsa notte. I Vigili del fuoco hanno stabilito che la causa più probabile dell'incendio non è di natura dolosa. Sarebbe stato un corto circuito a innescare le fiamme. Caudo ha comunque voluto sottolineare che l'incendio non sarà il pretesto per fare nella struttura qualcosa di diverso dal centro anziani. Il presidente del Municipio III ha poi ringraziato Raggi: "La presenza del sindaco qui è un segnale fondamentale. Oggi sappiamo che ci sono le risorse e c'è l'impegno del Municipio, il centro anziani di questo parco è il simbolo del quartiere e il luogo che storicamente ha protetto il parco, quindi per noi ricostruirlo è un impegno etico. Avevamo speso 9 mila euro poche settimane fa per rifare la pavimentazione, ora lo ricostruiremo meglio di come era". "Questa - ha concluso Caudo - è una città nervosa, dovete avere pazienza e fiducia nelle istituzioni. Ci serviranno i tempi perché il centro è stato completamente distrutto".(xcol4)