Kosovo-Serbia: vice assistente segretario Usa, riprendere dialogo per riconoscimento reciproco

- Gli Stati Uniti sono fieri dell'intervento Nato in Kosovo che fermò il genocidio voluto dall'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic: lo ha dichiarato il vice assistente del segretario di Stato Usa, Matthew Palmer, partecipando a Pristina alla cerimonia per il 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe dell'Alleanza atlantica nel paese balcanico. Alla presenza dei vertici politici kosovari, dell'ex presidente Usa Bill Clinton e dell'ex segretario di Stato Usa Magdalene Albright, Palmer ha ricordato i soldati "che hanno dato la loro vita in servizio" riaffermando "il nostro impegno per costruire pace e prosperità". "Pristina e Belgrado devono lavorare insieme per conto delle vittime. Gli Stati Uniti d'America sono vicini al Kosovo e incoraggiano i suoi progressi. Kosovo e Serbia devono continuare il dialogo verso il reciproco riconoscimento tra i due paesi", ha dichiarato Palmer invitando a procedere in questo senso "quanto prima", anche sulla scia del recente accordo tra Grecia e Macedonia del Nord.(Kop)