Kosovo: premier Haradinaj, "interessati a riconciliazione con la Serbia" (6)

- A Pristina per il 20mo anniversario dell'ingresso delle truppe Nato c'è oggi anche l'ex presidente Usa Bill Clinton, insignito ieri pomeriggio dal presidente Thaci dell'ordine della libertà. "Penso che il Kosovo meriti di essere parte dell'Unione europea, della Nato e di ogni altra organizzazione come uno Stato indipendente", ha dichiarato Clinton dicendosi lieto che il suo successore George W. Bush abbia concordato sulla necessità per gli Stati Uniti di riconoscere il Kosovo. A suo modo di vedere, nonostante oggi ci sia "un'atmosfera di incertezza politica negli Stati Uniti, il Kosovo sembra essere la sola cosa su cui tutti gli americani sono d'accordo". "Poche persone nella storia hanno fatto più dell'ex presidente statunitense Bill Clinton per la libertà nel mondo", ha dichiarato ieri Thaci conferendo l'onorificenza all'ex capo di Stato Usa. (Kop)