Governo: Di Maio al "Corriere della Sera", non ci sarà rimpasto (4)

- Sull'incontro avuto con Beppe Grillo, che chiede un ritorno alle origini, Di Maio segnala di averlo "visto personalmente nei giorni scorsi. E poi ci sentiamo. Abbiamo condiviso l'idea di una evoluzione del Movimento senza abbandonare mai le nostre cinque Stelle. La soluzione non è tornare alle origini ma guardare al futuro dell'Italia tra 20 anni". Sullo stop ai fondi per Whirlpool e sull'annuncio dell'impresa che ha fatto sapere che non chiuderà il sito campano, il titolare del Lavoro e delle Politiche sociali non parla di "un braccio di ferro, ma se una multinazionale viene ad investire in Italia deve rispettare le regole e gli accordi. Ieri abbiamo avuto un'importante apertura dall'azienda, che ha dichiarato di non volersi disimpegnare da Napoli. Era uno dei pilastri per riavviare il dialogo dopo, ovviamente, la non chiusura del sito e il mantenimento dei livelli occupazionali. Ora vedremo le soluzioni che porteranno al tavolo e le valuteremo assieme alle parti sociali, ma in uno spirito diverso e più costruttivo. Una cosa deve essere chiara", conclude il vicepremier, "tutte le multinazionali devono rispettare le regole, altrimenti sono pronto a revocargli i soldi". (Rin)