Economia: Tavecchio al "Corriere della Sera", regolarizzazione sul contante va fatta bene

- "Se fatta bene, perché non farla, questa regolarizzazione sul contante? Ma ripeto: solo se la si fa bene". Il fiscalista milanese Andrea Tavecchio, fondatore dello studio Tavecchio Caldara e associati, commentatore di temi fiscali e già consulente dei governi Monti e Renzi, in una intervista al "Corriere della Sera" non inorridisce davantio alla proposta del leader della Lega, Matteo Salvini. Ma pone paletti precisi perché abbia senso, anche dal punto di vista penale, e non sia una occasione sprecata. "L'idea, vecchia, ha una sua razionalità", continua l'esperto, "come dice il Procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, è sempre meglio sapere chi ha i contanti che non saperlo, e inoltre dal punto di vista del gettito potrebbe avere un impatto notevole. Deve essere accompagnata da rigorosi presidi antiriciclaggio affinché si conoscano i possibili profili criminali. Serve una riforma della dichiarazione dei redditi che comprenda anche l'aggiornamento dei patrimoni anno per anno, come in Usa e Svizzera. E bisogna che l'Italia si coordini con l'Europa per la forfettizzazione dell'Iva, che è una tassa comunitaria. Avrebbe comunque una sua utilità", afferma Tavecchio, "intanto farebbe emergere il denaro nero che oggi genera altro nero, perché chi ha soldi in contanti comunque vuole usarli". Quanto al fatto che si tratterebbe dell'evoluzione di interventi già avvenuti sui contribuenti non in regola, prima lo scudo fiscale di Giulio Tremonti, poi la voluntary disclosure di Matteo Renzi, il fiscalista osserva che "la 'collaborazione volontaria' di Renzi, molto diversa dagli scudi, era rispettosa dei principi internazionali dell'Ocse e rappresentava nei fatti un armistizio tra gli Stati: voi mi date le informazioni fiscali sui miei cittadini, io non perseguo penalmente i vostri banchieri. Dalla Svizzera a Montecarlo, oggi sono 105 i paesi con cui l'Italia ha lo scambio automatico di informazioni. Paradossalmente di un contribuente sappiamo di più dei soldi che ha all'estero che del patrimonio in Italia". (segue) (Rin)