Economia: Tavecchio al "Corriere della Sera", regolarizzazione sul contante va fatta bene (2)

- All'osservazione che nella voluntary disclosure si pagavano imposte e sanzioni, la protezione penale c'era solo per le dichiarazioni (e anche per il riciclaggio, se connesso a reati tributari), mentre la frode fiscale era esclusa, Tavecchio rileva che "quei soldi servono allo Stato e serve fare chiarezza sul nero. Allora, usiamo questa occasione per avere meno evasione futura. Sono d'accordo con il governatore (di Bankitalia, ndr) Ignazio Visco che serve una riforma fiscale complessiva. Cominciamo dalla dichiarazione dei redditi, fatta bene e semplice". Sui rischi, infine, di riciclaggio dei denari della criminalità, il fiscalista milanese replica dicendo che "ma i cattivi non la volevano, la voluntary, infatti non l'hanno usata. E non useranno la forfettizzazione del contante. Sarà usata da chi ha violato norme fiscali e che magari ha soldi in nero da anni. Ma se cerchi di imbrogliare, riciclare, magari ricorrendo a un prestanome, devo poterti beccare. Per questo serve che la legge la scrivano tecnici bravi". (Rin)