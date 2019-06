Droga: spaccio a Jesolo (Ve), arresti ed espulsioni per un gruppo di tunisini

- Questa mattina sono stati eseguiti a Jesolo (Ve) arresti ed espulsioni nei confronti di un gruppo di tunisini responsabili, secondo la procura di Venezia, di un importante traffico di droga negli ambienti della movida. I provvedimenti sono stati eseguiti in un'operazione congiunta dai carabinieri della Compagnia di San Donà di Piave (Ve), dai Carabinieri del 4° Battaglione "Veneto" e con il supporto di un elicottero e del Nucleo cinofili di Torreglia (Pd). Le indagini sono partite nel 2017 in seguito all'arresto di due uomini trovati in possesso di diversi ovuli di cocaina che ha portato alla scoperta di un vasto traffico, oltre 6mila sarebbero le cessioni accertate dai militari.(Ren)