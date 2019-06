Regno Unito: Bailey al "Corriere della Sera", Londra è stanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà il nero caraibico contro il musulmano pachistano: per sfidare Sadiq Khan l'anno prossimo, i conservatori hanno scelto Shaun Bailey, che è di origini giamaicane e ha una storia personale che sembra fatta apposta per contrastare la mistica di Khan, il figlio dell'autista d'autobus venuto dal Pakistan. Il campione dei conservatori è cresciuto in un alloggio popolare e da ragazzo è finito in mezzo alle gang dedite ai furti in casa: molti dei suoi compagni di allora hanno visitato la galera. Ma poi Shaun si è redento ed è addirittura arrivato a fare il consigliere speciale di David Cameron per la criminalità giovanile. La sua campagna è attivamente sostenuta dagli Italian Conservatives di Londra, ma non è stata esente da controversie: come quando Bailey è stato accusato di razzismo e islamofobia per aver detto che i musulmani, a differenza dei neri, non si integrano nella società occidentale. Quella di Bailey appare una corsa in salita, Sadiq Khan resta un sindaco popolare. "Sì, è vero che è popolare, - dice in una intervista al "Corriere della Sera" - ma il sostegno per lui è superficiale: i londinesi sono stanchi del fatto che non ha mantenuto le promesse su alloggi e crimine. I suoi risultati sono molto deboli, è il sindaco più debole che abbiamo mai avuto. Se parli ai londinesi ti dicono che la città sta andando nella direzione sbagliata e vogliono un cambiamento. Khan parla continuamente dei valori di Londra perché cerca di coprire il fatto che non ha realizzato nulla per la città. Ha promesso di mantenere Londra sicura e invece abbiamo livelli record di criminalità". (segue) (Rin)