Regno Unito: Bailey al "Corriere della Sera", Londra è stanca (2)

- Ma Londra resta una città liberal dove i conservatori vanno male. "E' corretto dire che Londra è un posto molto liberale e cosmopolita. Ma così sono io: sono anch'io liberale e cosmopolita, sono un prodotto di questo posto. Non è questione di essere conservatore, è questione di riuscire a rappresentare Londra, sia quella pro che anti Brexit, sia conservatrice che liberale: io posso, perché mi colloco nel mezzo, non sono né di destra né di sinistra, mi trovo al centro. Ma più di tutto i londinesi si vogliono sentire sicuri e vogliono vedere risultati". A Londra vivono tanti europei e sono molto preoccupati per la Brexit, non si sentono più ben accetti. "E' la gente di sinistra, particolarmente il sindaco, che ha fomentato quel sentimento: perché così cercano di illuderli a votare per loro. In me, che sono un immigrato e so cosa significa esserlo, troveranno un campione che non solo li accoglie ma che riconosce il valore aggiunto che portano. La grande cosa di Londra, della sua diversità e in particolare della comunità italiana, è che apportano qualcosa alla città che non potremmo produrre da soli. Voglio che gli europei si sentano a loro agio: e devono sapere che in me avranno un campione, sempre". Pensa che la sua storia personale rappresenti la diversità di Londra. (segue) (Rin)