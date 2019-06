Regno Unito: Bailey al "Corriere della Sera", Londra è stanca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sì, ma non c'è solo la mia storia personale: c'è anche cosa voglio fare per il futuro. Sono una persona che è preparata ad avere conversazioni difficili: non puoi arrivare a questo livello di diversità senza dei passaggi dolorosi. E io sono pronto ad affrontarli". Sta evocando in qualche modo la polemica sul razzismo e l'islamofobia che l'ha visto nel mirino delle critiche. "Ho detto molte cose che sfidano le percezioni acquisite: non puoi vivere in una grande città se vivi in maniera separata, se abitiamo fianco a fianco ma non ci parliamo, non ci integriamo. Voglio sfidare quei preconcetti che i politici di carriera professano perché vogliono apparire buoni: io lavoro nelle strade e devo confrontarmi con quelle cose ogni giorno. Ma guardiamo a cosa succede realmente: nel momento in cui Londra diventa sempre più diversificata, se dobbiamo essere onesti con la gente dobbiamo parlare di cosa realmente accade. Ecco allora che i tuoi oppositori vanno a pescare commenti di 15 anni fa, li rimescolano e li usano per attaccarti. La ragione per cui lo hanno fatto è che hanno paura, io rappresento il futuro", ha concluso Bailey. (Rin)