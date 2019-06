Torino: inaugurata a Palazzo Lascaris la mostra "Transiti"

- La bontà è l'unico investimento che non fallisce mai. È una delle riflessioni che si fanno largo nella mente e nel cuore ammirando le opere che compongono la mostra “Transiti”, inaugurata ieri e visitabile fino all'8 luglio nella Galleria Spagnuolo di Palazzo Lascaris, a Torino. Promossa dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con l’Associazione Maria Madre della Provvidenza Onlus (Ammp), la mostra propone una trentina di opere donate da artisti di primo piano in ambito nazionale e internazionale che si sono messi a disposizione della comunità per sostenere le attività di Ammp Onlus a favore delle fasce più deboli della popolazione. "Il Consiglio regionale del Piemonte - ha sottolineato in apertura il consigliere regionale Daniele Valle, delegato dal presidente dell'Assemblea regionale - è l'unico a essersi dotato di un Comitato per interrogarsi e agire sul fronte dei diritti umani. 'Transiti' s'inserisce nel contempo come occasione di riflessione sul tema delle grandi migrazioni che attraversano il nostro pianeta e opportunità per aiutare concretamente chi vive ai margini". "La mostra – ha dichiarato la curatrice Raffaella Caruso – riflette sul concetto di libertà inteso come ricerca di una terra nuova e promessa e come affermazione della propria identità piena, libera dal bisogno e dalla povertà. Lo spostamento dei popoli oggi è emergenza umanitaria oltre che grave monito per tutti: è transito l’attraversamento dei mari, l’essere accolti da una mensa solidale, l’uscita dal bisogno materiale". (segue) (Rpi)