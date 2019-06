Torino: inaugurata a Palazzo Lascaris la mostra "Transiti" (2)

- "La nostra associazione - ha aggiunto il presidente di Ammp Onlus Bruno Cavallo - sostiene da anni famiglie in gravi difficoltà economiche. A Torino e nella prima cintura si prende cura di oltre 3.000 tra famiglie e anziani e in Mozambico, Repubblica democratica del Congo e Guinea Conakry ha avviato progetti di microcredito e adozioni a distanza". L’esposizione si articola in tre sezioni. “Gli artisti del mondo” è composta da opere di Juan Eugenio Ochoa, Josè Demetrio Peña, Graziano Pompili, Shinya Sakurai, Arjan Shehaj e Jorrit Tornquist, che hanno vissuto sulla propria pelle l’esperienza dell’emigrazione, del sentirsi stranieri e discriminati. “Le scritture del mondo” raccoglie opere di Gianni Asdrubali, Ezio Bruno Caraceni, Marcello De Angelis, Feofeo, Reale Franco Frangi, Mimmo Iacopino, Giovanni Lombardini, Marco Nereo Rotelli, Mario Surbone, Telo e Caterina Tosoni, che compiono una ricerca segnica particolare, vicina alla tematica di una moderna Torre di Babele, simbolo di nuove energie e auspicio di unione. “Transiti” - infine - propone opere di Davide Benati, Max Bi, Dario Brevi, Amanda Chiarucci, Antonio Ciarallo, Paolo Conti, Erk14, Theo Gallino, Riccardo Gusmaroli, Pietro Iori, Umberto Mariani, Sandro Martini, Fernando Picenni e Teso, che interpretano il passaggio come necessario momento di rinnovamento e spiritualità o che indagano il momento del passaggio in chiave astratta o figurativa. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. (Rpi)