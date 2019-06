Russia-Usa: Putin, le relazioni bilaterali in peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni russo-statunitensi allo stato attuale peggiorano. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. "Stanno peggiorando. Negli ultimi anni, a mio avviso, l'attuale amministrazione ha già adottato diverse dozzine di decisioni relative alle sanzioni", ha dichiarato Putin in un'intervista all'emittente "Mir". Tuttavia, la Russia si aspetta che al vertice del G20 di Osaka sarà possibile trovare soluzioni costruttive sull'economia globale, anche con la partecipazione di partner statunitensi, ha dichiarato il presidente. Il capo di Stato ha inoltre osservato il livello senza precedenti di cooperazione tra Russia e Cina. Secondo Putin, Mosca e Pechino forniscono un contributo significativo al mantenimento della pace e della sicurezza globali. Riferendosi alla guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, la Russia "non ha motivo" di interferire nel processo negoziale. "Qualsiasi azione che potrebbe distruggere l'architettura odierna delle relazioni economiche internazionali che si è sviluppata nel corso di decenni, siamo profondamente convinti che sia dannosa per tutti i partecipanti all'attività economica", ha detto Vladimir Putin. "Pertanto, speriamo fortemente che il buon senso trionfi alla fine. Con tutti i nostri partner, compresi gli statunitensi, ci auguriamo che nel quadro del prossimo G20 saremo in grado di proporre alcune soluzioni che siano costruttive", ha concluso il presidente russo.(Rum)