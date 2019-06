Ambiente: Rosnano propone introduzione tassa sul CO2

- In Russia è necessario introdurre una tassa sull’anidride carbonica (CO2) propedeutica alla ratifica dell'Accordo di Parigi sul clima. Lo ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Rosnano, Anatolij Chubais. "Introdurre misure economiche che stimolino la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio, o non introdurre? Questa sarà forse la questione più difficile nell'intero sistema di misure sul clima", ha dichiarato il presidente di Rosnano, secondo quanto riferito dall'agenzia "Ria Novosti". L'ex vicepremier dell'amministrazione presidenziale guidata da Boris Eltsin ha spiegato che l'Unione europea ha già approvato una serie di leggi in base alle quali le merci sono soggette a tasse aggiuntive, se sono prodotte con un eccesso di emissioni di CO2. "E se ora con leggerezza superiamo questo bivio della tassa, credendo di aver superato tutti, allora dopo cinque, sette, dieci anni risulterà che noi ci saremo preclusi le esportazioni, comprese quelle regolate dall'Opec. E questa cosa è molto dolorosa", ha dichiarato Chubais. (Rum)