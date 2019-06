Uganda: autorità confermano secondo decesso per ebola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una seconda persona affetta da ebola è morta in Uganda. Lo ha riferito ai media locali il portavoce del ministero della Salute, Emanuel Ainebyona, precisando che la persona deceduta è una donna in età avanzata. Il decesso dovuto alla diffusione del virus è il secondo registrato nel paese, dopo quello di un bambino di cinque anni arrivato in Uganda dalla Repubblica democratica del Congo. Ieri l'organizzazione non governativa Save the Children ha riferito in una nota che il bambino deceduto era il primo caso di ebola confermato nel paese: era stato isolato e aveva cominciato la procedura per il trattamento, ma non è stato possibile salvarlo. Due altri casi erano stati confermati, portando a tre il numero totale di contagiati in Uganda. (segue) (Res)