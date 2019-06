Uganda: autorità confermano secondo decesso per ebola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta a questi primi casi di Ebola in Uganda, Save the Children riferiva di stare incrementando le attività di prevenzione già in corso, incluse le sessioni di sensibilizzazione e mobilitazione delle comunità e la formazione dei team sanitari dei villaggi. Finora nella confinante Repubblica Democratica del Congo orientale sono stati segnalati più di 2 mila casi - tra cui centinaia di bambini – e sono aumentate le paure di un contagio oltre confine. L'Uganda occidentale sta facendo fronte a un forte afflusso di rifugiati congolesi, quasi 20 mila finora solo quest'anno e oltre 300 mila in totale. Il mese scorso Save the Children e altre 17 organizzazioni umanitarie hanno lanciato l’allarme sul crescente rischio di diffusione dell'Ebola a causa di un giro di vite che limita la fuga delle persone dalla violenza nella Repubblica Democratica del Congo orientale verso l’Uganda. (Res)