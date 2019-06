Austria-Slovenia: presidente Pahor a Vienna, colloquio con omologo Van der Bellen

- Il presidente della Slovenia Borut Pahor si trova oggi in visita ufficiale in Austria. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Sta", Pahor ha in agenda per oggi un colloquio con l'omologo austriaco Alexander Van der Bellen, con il nuovo cancelliere Brigitte Bierlein e il presidente del parlamento di Vienna Wolfgang Sobotka. (Lus)