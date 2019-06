Slovacchia: sondaggio, partito Smer primo con consensi attorno al 20 per cento

- Se le elezioni politiche slovacche si svolgessero ora, Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd) vincerebbe con il 19,7 per cento dei consensi. E' quanto risulta da un sondaggio condotto dall'agenzia Focus e ripreso dal quotidiano "Sme". L'attuale principale partito di governo sarebbe seguito dalla coalizione tra Slovacchia progressista (Sp) e Spolu al 17,8 per cento e dal Partito popolare Slovacchia nostra (Lsns) al 12,5. Al quarto posto si trova Libertà e solidarietà (Sas) con l'8 per cento, seguito dal Movimento cristiano democratico (Kdh) al 7,5, da Sme rodina al 7,3, dal Partito nazionale slovacco (Sns) – partner di governo di Smer – al 7,2 e da Gente comune e personalità indipendenti (Olano) al 6,7. L'altro partner di Smer, Most-Hid, non supererebbe la soglia di sbarramento del 5 per cento, fermandosi infatti al 4,4, e lo stesso vale per il Partito della comunità ungherese (Smk), che otterrebbe il 3,7. L'agenzia Focus ha esaminato anche i consensi che raccoglierebbe il partito del presidente uscente, Andrej Kiska, benché la sua istituzione formale non sia ancora avvenuta. Stando al sondaggio, la nuova creatura politica di Kiska otterrebbe il 6,2 per cento, sottraendo alcuni punti percentuali alle forze precedentemente elencate. Il sondaggio è stato condotto dal 1 all'11 giugno su un campione di 1.017 persone. (Slb)