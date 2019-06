Roma: incendio al centro anziani Conca d’Oro

- "Questa notte il Centro sociale anziani Conca d'Oro, nel Parco delle Valli, è stato completamente distrutto da un incendio". Lo rende noto Maria Concetta Romano, assessore alle Politiche sociali del Municipio III. "Il Centro era stato recentemente ristrutturato per riqualificare gli spazi che i numerosi soci utilizzavano per le loro attività – spiega l’assessore - . L'amministrazione del Municipio è vicina al presidente e a tutti i soci del Centro che avevano in esso un punto di riferimento e di aggregazione. Faremo di tutto per ricostruirlo nel più breve lasso di tempo possibile". L’incendio sarebbe divampato intorno alle 3. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti immediatamente i poliziotti dei commissariati Fidene e Vescovio insieme alle volanti. All'interno del Centro al momento dell’incendio non c'era nessuno.(Rer)