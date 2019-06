Grecia: ministro Esteri Katrougalos in Bahrein, colloqui con omologo e ministro Industria

- Il ministro degli Esteri greco George Katrougalos ha incontrato questa mattina a Manama l'omologo del Bahrein, Sheikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa. Secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri di Atene tramite Twitter, al centro dl colloquio ci sono stati gli sviluppi regionali, la crisi nel Golfo, e la situazione nel Mediterraneo orientale. Katrougalos ha sfruttato l'occasione per valutare inoltre le iniziative prese dalla diplomazia greca per stabilizzare la regione. Il capo della diplomazia di Atene ha incontrato questa mattina in Bahrein anche il ministro delle Finanze e dell'Economia Sheikh Salman bin Khalifa al Khalifa e il ministro dell'Industria, del commercio e del turismo Zayed bin Rashid al Zayani. I colloqui durante questi incontri si sono concentrati sul rafforzamento delle relazioni economiche bilaterali, con particolare attenzione ai settori degli investimenti, dell'energia, delle infrastrutture e del turismo. (Gra)