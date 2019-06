Melpignano (Le): domani nuovo incontro del progetto Aeci "Non fare della tua vita un gioco"

- Domani a partire dalle 17.30 a Melpignano (Le) presso l'Ex Convento degli Agostiniani, sala Sergio Torsello, si svolgerà l'incontro "In-dipendenza dal gioco d'azzardo: insieme si può", nuova tappa, e prima in Puglia, del tour "Non fare della tua vita un gioco". Con il patrocinio del comune di Melpignano e in collaborazione con la sede di Aeci Lecce, si incontreranno rappresentanti di comuni, istituzioni, associazioni di consumatori, società civile e sport per informare e sensibilizzare i cittadini sui danni e conseguenze provocati dal gioco d'azzardo patologico e sugli strumenti a disposizione di chi è vittima. In merito Susanna Giannachi, presidente di Aeci Lazio ha dichiarato: "Una grande opportunità per la nostra Associazione di consumatori di incontrare i comuni, le Istituzioni e gli organismi che quotidianamente sono impegnati nella lotta al gioco d'azzardo patologico. Importante occasione, inoltre, di confronto con i cittadini e la loro esperienza per conoscere i loro bisogni e anche eventuali pregiudizi su scommesse e possibilità di vincita". "Solo con un intervento integrato - ha concluso Giannachi - e lo sforzo di tutti è possibile contrastare questa piaga sociale". L'incontro sarà aperto al pubblico e s'inserirà in una serie di incontri in numerose città italiane dedicati all'attività di informazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini sulla prevenzione al gioco d'azzardo. (Ren)