Libia: da Sarman convoglio aiuti umanitari per Ghat

- Il consiglio tribale di Sarman, nell’ovest della Libia, ha inviato un convoglio di aiuti destinato alla popolazione di Ghat, a circa 1.300 chilometri a sudovest di Tripoli, colpita dalle inondazioni provocate dalle intense piogge che la scorsa settimana hanno interessato la parte meridionale del paese. Il coordinatore della spedizione, Fouj Kashaf, ha spiegato ai media libici che il convoglio carico di derrate alimentari, acqua, latte e altri generi di prima necessità partirà oggi alla volta di Ghat. Il convoglio porterà anche generatori elettrici e depuratori per l’acqua. Secondo l’Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr) più di 2.500 libici sono stati costretti ad abbandonare le proprie case in seguito alle intense piogge che hanno provocato inondazioni a Ghat. (Lit)