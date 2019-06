Libia: Egitto, Tunisia e Algeria ribadiscono condanna a ingerenze esterne nel paese

- L’Egitto, la Tunisia e l’Algeria hanno ribadito il rifiuto nei confronti di qualsiasi ingerenza esterna negli affari della Libia. È quanto si legge in un comunicato diffuso ieri sera al termine dell’incontro avvenuto a Tunisi dei ministri degli Esteri dei tre paesi vicini alla Libia rispettivamente Khemaies Jhinaoui (Tunisia), Sameh Shoukry (Egitto) e Sabri Boukadoum (Algeria). Nella dichiarazione i ministri hanno espresso la loro preoccupazione circa la situazione attuale in Libia, ribadendo la necessità di continuare a lavorare per “avvicinare le parti in conflitto e giungere ad un cessate il fuoco”. Secondo i ministri “non c’è soluzione militare alla crisi libica mentre è importante salvaguardare il processo politico”. (Tut)