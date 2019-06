Egitto: Al Sisi avvia rimpasto nell'autorità giudiziaria dopo referendum Costituzione

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha avviato un ampio rimpasto all’interno delle principali autorità giudiziarie del paese. Secondo quanto si legge in quattro decreti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale, Al Sisi ha nominato diversi vicepresidenti del Consiglio di Stato (decreto 283), alcuni delegati aggiunti alla stessa istituzione (decreto 284), i presidenti delle sezioni A e B della Corta di cassazione (decreto 285) e alcuni magistrati come assistenti della pubblica accusa (decreto 286). Le nomine seguono le modifiche alla Costituzione approvate tramite referendum lo scorso mese di aprile. Gli emendamenti hanno cambiato radicalmente le prerogative delle autorità giudiziarie e, secondo i critici, minano seriamente l’indipendenza della magistratura segnando un ritorno alla Costituzione del 1971, quando il capo dello Stato aveva potere praticamente illimitato su tutte le altre istituzioni. Gli emendamenti attribuiscono infatti al presidente il potere di nominare i vertici dei tribunali e anche della Corte costituzionale, la quale in passato eleggeva autonomamente il proprio presidente tra i tre giudici più anziani. Ancora, gli emendamenti concedono al capo dello Stato la nomina del procuratore generale, prerogativa che in precedenza spettava all’Alto consiglio giudiziario. Con la riforma, inoltre, i pareri del Consiglio di Stato sui disegni di legge perderanno ogni potere vincolante. L’emendamento più importante riguarda comunque l’articolo 140, modificato in modo da permettere al presidente Abdel Fatah al Sisi di restare virtualmente al potere fino al 2030. Il testo, infatti, prevede l’estensione del mandato presidenziale da quattro a sei anni, con effetto retroattivo rispetto all’attuale incarico del capo dello Stato. Al Sisi, in virtù dell’articolo transitorio 240, avrà inoltre la possibilità di candidarsi per un terzo mandato nel 2024. (Cae)