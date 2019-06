Romania: prevista firma accordo politico per rafforzare percorso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cerimonia ufficiale per la firma dell'accordo politico nazionale volto al consolidamento del percorso europeo della Romania è in programma oggi presso la sede della presidenza di Bucarest. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Chisinau con un comunicato. Alla cerimonia parteciperanno il presidente del Partito nazionale liberale (Pnl), Ludovic Orban, il presidente dell'Unione Salvate Romania (Usr), Dan Barna, il presidente del Partito Pro Romania, Victor Ponta e il presidente del Partito movimento pololare (Pmp), Eugen Tomac. Il 5 giugno, il presidente romeno Klaus Iohannis ha annunciato, dopo aver consultato i rappresentanti dei partiti parlamentari sul tema del recente referendum sulla giustizia, di averli invitati a firmare un accordo nazionale per la Romania europea. "Per fare buon uso di questo voto e delle consultazioni, abbiamo deciso di invitare i partiti politici parlamentari a firmare un accordo nazionale per rafforzare il percorso europeo della Romania o, se volete, un patto politico per l'Unione europea", ha annunciato Iohannis. (segue) (Rob)