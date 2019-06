Romania: prevista firma accordo politico per rafforzare percorso Ue (2)

- Il capo dello Stato ha spiegato che si tratta di "un accordo politico nazionale per rafforzare il percorso europeo della Romania, che contiene essenzialmente le seguenti questioni: la trasposizione in legge del divieto di amnistia e indulto per reati di corruzione; la trasposizione in legge del divieto di adozione da parte del governo di decreti d'urgenza in materia di reati, pene, organizzazione giudiziaria correlata al diritto di altre autorità costituzionali di notificare direttamente la Corte costituzionale sui decreti d'emergenza; ma anche la trasposizione in legge delle misure necessarie per garantire l'integrità nell'amministrazione pubblica della revisione delle leggi di giustizia; la revisione delle leggi della giustizia, comprese le ordinanze di emergenza che sono state completamente modificate per metterle in linea con i pareri della Commissione di Venezia, i consigli consultivi dei giudici e dei procuratori europei, le relazioni della Commissione europea e del Greco; l'adozione di emendamenti al codice penale e del codice di procedura penale nel pieno rispetto delle raccomandazioni della Commissione di Venezia e della Commissione Ue", ha evidenziato Iohannis. Il capo dello Stato ha manifestato inoltre l'intenzione di chiedere che i firmatari del patto si impegnino a recepire al più presto le misure necessarie per garantire l'osservanza nel paese ed all'estero del pieno ed efficace esercizio del diritto di voto da parte di tutti i cittadini romeni. (Rob)