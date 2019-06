Lavoro: Istat, +0,1% il tasso di occupazione nel primo trimestre 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2019 è stato stimato un aumento dell’occupazione a cui si è associato il calo della disoccupazione e dell’inattività. Questi i primi dati diffusi dall'Istat relativi al mercato del lavoro nel primo trimestre del 2019. Gli occupati stimati dalla Rilevazione sulle forze di lavoro, pari a 23 milioni 230 mila persone al netto degli effetti stagionali, sono risultate in aumento rispetto al trimestre precedente, +25 mila; +0,1%; la crescita ha riguardato il Centro e soprattutto il Nord, +0,1% e +0,4%, rispettivamente, a fronte di un calo nel Mezzogiorno, -0,3%. L’input di lavoro utilizzato complessivamente dal sistema economico, espresso dalle ore lavorate di Contabilità Nazionale, ha registrato un aumento di 0,7% su base congiunturale e di 1,5% in termini tendenziali. Il tasso di occupazione è stato portato al 58,7%, +0,1 punti, sintesi dell’aumento per le donne, +0,3 punti, e della stabilità per gli uomini; alla crescita del Nord, +0,4 punti, si contrappone la diminuzione nel Centro e nel Mezzogiorno, -0,1 punti in entrambi i casi. L’aumento congiunturale del numero di occupati è il risultato della crescita dei dipendenti permanenti, +47 mila, +0,3%, e degli indipendenti, +7 mila, +0,1%, a fronte di una flessione dei dipendenti a termine, -29 mila, -1,0%. Il tasso di disoccupazione, dopo la crescita dello scorso trimestre, è diminuito in termini congiunturali portandosi al 10,4%, -0,2 punti; il tasso di inattività è rimasto stabile al 34,3% in tre mesi. Nelle imprese dell’industria e dei servizi le posizioni lavorative dipendenti sono aumentate dello 0,5% su base congiunturale e dell’1,7% in termini tendenziali; il monte ore lavorate è cresciuto dell’1,0% rispetto al trimestre precedente e del 2,8% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. (segue) (Ren)