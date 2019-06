Lavoro: Istat, +0,1% il tasso di occupazione nel primo trimestre 2019 (2)

- Le ore lavorate per posizione dipendente sono aumentate dello 0,4% su base congiunturale e dello 0,5% su base annua. Contemporaneamente le ore di cassa integrazione, Cig, sono scese su base annua da 7,7 a 7,2 per mille ore lavorate. Le posizioni in somministrazione sono diminuite sia in termini congiunturali sia su base annua registrando una variazione di -0,1% rispetto al trimestre precedente e di -0,9% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, primo segnale di riduzione dopo sei anni di crescita. L’indice destagionalizzato del costo del lavoro per Unità di lavoro dipendente, Ula, è cresciuto in termini congiunturali dell’1,2%, sintesi di un aumento dello 0,9% delle retribuzioni e del 2,2% degli oneri. In termini tendenziali il costo del lavoro è aumentato del 3,4%, quale risultato di una crescita del 2,3% per le retribuzioni e del 6,0% per gli oneri. Il maggior contributo degli oneri sociali alla crescita del costo del lavoro sarebbe da attribuire all’esaurimento degli effetti di decontribuzione dei provvedimenti attuati a partire dal 2015 e a un graduale ritorno ai valori precedenti. Il tasso di posti vacanti nelle imprese con almeno 10 dipendenti è rimasto invariato rispetto al trimestre precedente mentre è aumentato di 0,1 punti percentuali su base annua. Nel primo trimestre 2019 il tasso di posti vacanti, non destagionalizzato, si è attestato all’1,7% nel totale delle imprese e all’1,3% nelle imprese con dieci o più dipendenti. (Ren)