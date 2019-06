Grecia: premier Tsipras, Syriza recupererà voti in elezioni 7 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prossime elezioni parlamentari in Grecia, in programma il 7 luglio, dovrebbero basarsi sul paragone tra i due programmi politici dei principali partiti: Syriza e Nuova democrazia (Nd). Lo ha detto il primo ministro ellenico Alexis Tsipras, in un'intervista concessa ieri sera all'emittente televisiva "Alpha". Secondo Tsipras, il risultato delle recenti elezioni europee può essere sovvertito, nonostante i circa 500mila voti in meno da parte di Syriza ammessi dallo stesso capo del governo, in quanto gli elettori a suo modo di vedere hanno voluto "inviare un messaggio: riconosciamo gli sforzi di Syriza negli ultimi quattro anni per portare il paese fuori dai memorandum, ma ci aspettiamo di raggiungere tutto questo più rapidamente e con meno dolore". Tsipras ha anche criticato il programma elettorale del principale partito di opposizione Nd, sostenendo che annunciato tagli alle tasse per le grandi imprese senza considerare invece le esigenze della classe medio bassa. (segue) (Gra)