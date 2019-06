Grecia: premier Tsipras, Syriza recupererà voti in elezioni 7 luglio (2)

- Lunedì il primo ministro greco Tsipras ha chiesto al presidente Prokopios Pavlopoulos di sciogliere il parlamento e indire elezioni anticipate per il prossimo 7 di luglio, dopo l'esito delle elezioni europee. Tsipras ha giustificato la sua richiesta per via della sconfitta elettorale avuta dal suo partito, la Coalizione della sinistra radicale (Syriza), alle recenti elezioni europee. Syriza si è fermata a 9 punti percentuale di distanza dal vincitore delle elezioni: il principale partito di opposizione Nd. Il primo ministro ha aggiunto di volere ricevere il mandato dal “popolo”. Il portavoce del governo, Dimitris Tzanakopoulos, ha spiegato nei giorni scorsi che Tsipras, dopo avere consultato il ministro dell’Istruzione ha deciso di proporre il 7 luglio come data per la consultazione elettorale, in modo da non incidere sugli esami di ammissione alle università. (segue) (Gra)