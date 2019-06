Georgia: ministro Economia, Pompeo ha riconosciuto importanza strategica progetto porto Anaklia

- Il progetto del porto di Anaklia ha un'importanza strategica ed è naturale che abbia attirato l'attenzione di un alto esponente governativo come il segretario di Stato Usa Mike Pompeo. Lo ha detto Natia Turnava, ministro dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile georgiana, commentando le dichiarazioni rilasciate da Pompeo durante la conferenza stampa di due giorni fa con il premier Mamukha Bakhtadze. Turnava ha detto che è naturale che il partner strategico della Georgia abbia sollevato la questione di questo importante progetto. "La posizione del governo degli Stati Uniti e la nostra su questo tema sono identiche in linea di principio. Il progetto del porto di Anaklia è economicamente e politicamente importante per la Georgia, ed è per questo che il governo georgiano è così solidale a questo progetto, sosteniamo attivamente il processo negoziale e penso che saremo in grado di passare alla fase successiva del progetto entro breve", ha detto Turnava. Il ministro ha anche sottolineato che il premier Bakhtadze ha nuovamente prorogato la scadenza per il Consorzio Anaklia per portare a termine la questione del finanziamento. Turnava è negli Stati Uniti proprio al seguito del capo del governo della Georgia. (segue) (Res)