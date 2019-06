Cina: consigliere di Stato Wang, più sforzi contro violazioni proprietà intellettuale

- Il consigliere di Stato cinese, Wang Yong, ha sollecitato maggiori sforzi per reprimere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e contro le merci contraffatte, per proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei consumatori e delle entità di mercato. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", che ricorda come Wang sia anche responsabile della campagna contro le violazioni e le contraffazioni dei diritti di proprietà intellettuale. “Puntiamo a mantenere un'equa competizione di mercato, proteggere e incoraggiare l'innovazione e l'imprenditorialità e creare un ambiente imprenditoriale solido", ha detto Wang. Il consigliere ha esortato ad adottare sanzioni più severe per quanti producono beni contraffatti e sono coinvolti in ripetute violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, aggiungendo che il costo della violazione delle leggi dovrebbe essere aumentato e che la protezione dei diritti di proprietà intellettuale dovrebbe essere rafforzata. (segue) (Cip)