Spazio: Stazione spaziale cinese ospiterà progetti provenienti da 17 nazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stazione spaziale della Cina è pronta per ospitare nove progetti scientifici internazionali provenienti da 17 paesi che coprono una vasta gamma di aree di ricerca. Lo hanno annunciato ieri a Vienna, in Austria, l'Agenzia spaziale cinese e l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (Unoosa) che hanno spiegato che i progetti includono le scienze della vita nello spazio e la biotecnologia, la fisica e l'astronomia microgravitazionale. "È la prima volta che una missione spaziale cinese ha invitato tutti i membri dell'Onu a condurre esperimenti, ed è una pietra miliare nel progresso del programma spaziale con equipaggio cinese", ha detto Lin Xiqiang, vicedirettore dell'agenzia. Il capo dell'agenzia, Hao Chun, ha dichiarato che la Cina sarà felice di vedere scienziati provenienti da diversi paesi, nazionalità e background culturali che conducono esperimenti spaziali sulla Stazione spaziale cinese. (segue) (Cip)