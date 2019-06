Spazio: Stazione spaziale cinese ospiterà progetti provenienti da 17 nazioni (2)

- "L'Agenzia spaziale cinese ha intenzione di aderire ai principi di uguaglianza, benefici reciproci e sviluppo comune e continuare scambi con altri paesi e regioni del mondo che sono anche impegnati a questo scopo", ha detto Hao. La Cina e i candidati al progetto firmeranno gli accordi di cooperazione entro la fine del 2019 e la stazione dovrebbe essere messa in servizio intorno al 2022. L'agenzia continuerà a lavorare a stretto contatto con Unoosa e ad aprire un secondo turno di domande in modo tempestivo. Hao e Simonetta di Pippo, direttore di Unoosa, hanno annunciato congiuntamente i nove progetti alla cerimonia. Di Pippo ha detto che l'iniziativa aiuterà a colmare il divario per milioni di persone nel mondo che non hanno accesso all'esplorazione spaziale. "Rappresenta un grande esempio per la Cina e le altre nazioni che lavorano insieme per sbloccare l'accesso ai benefici dello spazio a un numero sempre crescente di paesi e della loro popolazione, contribuendo al raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite", ha affermato Di Pippo. (segue) (Cip)