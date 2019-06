Spazio: Stazione spaziale cinese ospiterà progetti provenienti da 17 nazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wang Qun, rappresentante permanente della Cina presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, ha descritto l’iniziativa come una "vivida manifestazione" dell'abbraccio cinese di multilateralismo, inclusività, apertura e il impegno per lo sviluppo sostenibile. "L'industria spaziale della Cina ha bisogno di cooperazione internazionale, compresa la cooperazione sotto il quadro delle Nazioni Unite", ha detto Wang. Scienziati provenienti da 23 entità in 17 paesi condurranno esperimenti su tumori e microrganismi in condizioni di microgravità, instabilità della fiamma, studio spettrale del gas nebuloso, sequel di Polar, un rilevatore compatto per misurare la polarizzazione di esplosioni di raggi gamma, nonché lo sviluppo di batterie solari per applicazioni spaziali. (segue) (Cip)