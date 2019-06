Spazio: Stazione spaziale cinese ospiterà progetti provenienti da 17 nazioni (4)

- "Questi esperimenti sono importanti per migliorare la comprensione della causa del cancro e dell'infezione batterica nelle esplorazioni spaziali a lungo termine con equipaggio, fornendo una base teorica per la sicurezza antincendio nello spazio e sviluppando una fonte di energia più efficiente", secondo Lyu Congmin, vicecapo progettista del Sistema di applicazione spaziale. La stazione spaziale fornirà piattaforme esterne per carichi sperimentali e 16 rack di esperimenti all'interno della cabina in grado di supportare 11 discipline come medicina spaziale, scienze della vita, fisica della microgravità e scienza dei materiali. "I candidati selezionati sono inoltre invitati a portare i propri impianti sperimentali o carichi utili all'interno o all'esterno della stazione, e la Cina aiuterà a trasportare e assemblare le strutture in orbita", ha detto Lyu. (segue) (Cip)