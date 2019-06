Spazio: Stazione spaziale cinese ospiterà progetti provenienti da 17 nazioni (5)

- La fase di sviluppo primaria dei rack nella cabina centrale è già terminata e i ricercatori hanno superato tutte le principali difficoltà tecniche per completare quelle nella seconda cabina, ha aggiunto Lyu. China Manned Space Agency e Unoosa hanno firmato un memorandum d'intesa nel 2016. L'iniziativa mira a sviluppare le capacità spaziali dei membri delle Nazioni Unite offrendo opportunità di volare a bordo della Stazione spaziale cinese, che dovrebbe entrare in orbita attorno alla Terra nel 2022. Le due agenzie hanno rivolto l'invito a tutti i membri delle Nazioni Unite nel maggio 2018 e hanno ricevuto 42 progetti da 27 paesi sviluppati e in via di sviluppo, coprendo una vasta gamma di studi in diversi livelli tecnici. "Il gruppo di valutazione, composto da esperti e accademici di un certo numero di università e istituti di ricerca, con il 20 per cento da oltreoceano, ha esaminato congiuntamente tutte le proposte di progetto e ha selezionato le ultime nove", ha affermato Lyu. "La Stazione spaziale cinese appartiene non solo alla Cina ma anche a tutto il mondo: il completamento della stazione offrirà migliori" soluzioni cinesi e farà sì che la Cina contribuisca maggiormente allo sviluppo economico e sociale dell'umanità". (Cip)