Asia: credito, il Lussemburgo ospiterà riunione annuale dell’Aiib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lussemburgo, primo paese europeo ad aderire alla Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (Aiib), sostenuta dalla Cina, ospiterà la riunione annuale dell'Aiib il prossimo mese: per la prima volta l’evento verrà organizzato al di fuori della regione asiatica. Lo riferisce il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post". Danny Alexander, vicepresidente della banca, ha dichiarato che la riunione del 12 e 13 luglio prossimi si concentrerà sulla connettività tra Europa e Asia. A maggio, la banca ha raccolto 2,5 miliardi di dollari con il suo primo prestito obbligazionario internazionale. Alexander ha riferito che la banca inizierà ora a soddisfare la richiesta di finanziamenti da parte degli Stati membri. (segue) (Cip)