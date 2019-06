Asia: credito, il Lussemburgo ospiterà riunione annuale dell’Aiib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong è entrata a far parte dell'Aiib a marzo 2017 e ha esercitato pressioni sulla banca per aprire un ufficio o spostare le sue operazioni di tesoreria in quel territorio, sperando in una spinta al settore dei servizi finanziari e legali. Poco dopo l'inizio dell'attività della banca nel 2016, il presidente di Aiib, Jin Liqun, ha manifestato interesse per il potenziale di Hong Kong come centro di raccolta fondi e gestione. Alexander ha detto che Londra è stata scelta per il prestito obbligazionario quinquennale perché la capitale britannica era "molto forte in quel settore". L'Aiib raccoglie 2,5 miliardi di dollari dalla vendita di obbligazioni a Londra. (segue) (Cip)