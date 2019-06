Asia: credito, il Lussemburgo ospiterà riunione annuale dell’Aiib (4)

- Il vicepresidente dell’Aiib ha anche detto che questioni come le tensioni commerciali che interessano la Cina, il maggiore azionista della banca, non influenzeranno il suo processo decisionale. Nel 2017 l'Aiib ha approvato un prestito di 250 milioni di dollari per la costruzione di una rete di distribuzione di gas naturale nell'area di Pechino. "La banca finanzierà probabilmente un maggior numero di progetti in Cina", ha detto Alexander. Da quando è entrata in funzione nel gennaio 2016, l'Aiib ha approvato 8 miliardi di dollari per 40 progetti in 16 paesi. Alla banca sono associati 97 membri in Asia, Europa e nelle Americhe, mentre gli Stati Uniti e il Giappone non sono coinvolti. (Cip)