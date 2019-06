Imprese: Vingroup aumenta capacità produzione smartphone con un nuovo impianto

- Il più grande conglomerato industriale del Vietnam, Vingroup, avvierà nel mese di agosto le operazioni presso un nuovo stabilimento per la produzione di smartphone, che porterà entro il 2020 la capacità produttiva annua del gruppo a 125 milioni di apparecchi di telefonia mobile, 25 volte il livello attuale. Lo stabilimento produttivo, sito alle porte di Hanoi, produrrà gli smartphone del marchio Vinmart ,e fornirà servizi di assemblaggio a contratto per aziende statunitensi ed europee. L’imminente apertura del nuovo stabilimento porta avanti il processo di rapida espansione di Vingroup, che ha iniziato a commercializzare i suoi smartphone soltanto a dicembre dello scorso anno. L’obiettivo del conglomerato è di affermarsi anzitutto come attore di primo piano nel mercato degli smartphone vietnamita, di cui attualmente l’azienda sudcoreana Samsung Electronics controlla una quota del 40 per cento. Vingroup persegue una strategia a basso costo in Vietnam e nei mercati stranieri dove ha già consolidato una presenza iniziale, come Myanmar e Spagna. (segue) (Fim)