Imprese: Vingroup aumenta capacità produzione smartphone con un nuovo impianto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VinSmart si prepara a debuttare sul mercato europeo, con l’ambizioso obiettivo di divenire il primo marchio vietnamita di fama mondiale nel suo settore. L’azienda ritiene di poter seguire le orme dei costruttori cinesi affermatisi negli ultimi anni, come Huawei e Xiaomi; gli esperti del settore, però, esprimono scetticismo. VinSmart, controllata dal conglomerato immobiliare Vingroup, ha lanciato quattro modelli di smartphone in Spagna lo scorso marzo, a sole tre settimane dal loro debutto nel Vietnam. L’ingresso nel mercato europeo è uno dei primi passi tramite cui Vingroup punta ad affermarsi come marchio tecnologico globale. Il vicedirettore generale per il marketing di VinSmart, Nguyen Thi Bich Phuong, ha dichiarato che l’azienda vuole essere “tra i primi cinque marchi di smartphone in Europa entro due anni”. Lo scorso anno i primi cinque marchi di smartphone sul mercato europeo hanno venduto in tutto 197 milioni di unità nel Vecchio continente. (Fim)