Cina-Regno Unito: Pechino ospiterà 10mo Dialogo economico e finanziario bilaterale (2)

- Il portavoce ha aggiunto che i legami economici tra i due paesi saranno ampliati e la consultazione politica multilaterale sarà migliorata. "Le due parti dovrebbero lavorare insieme per sostenere il multilateralismo, il commercio, la liberalizzazione e l’agevolazione degli investimenti per contribuire a forgiare un'economia mondiale aperta", ha sottolineato Geng. I due paesi rafforzeranno la cooperazione a livello di commercio, investimenti, finanza, scienza e tecnologia, agricoltura, mercato di terzi e altre aree, per promuovere La cooperazione economica e finanziaria a un livello superiore, ha aggiunto il portavoce. Fondato nel 2008, il Dialogo funge da importante meccanismo per la comunicazione bilaterale e il coordinamento delle politiche tra Cina e Regno Unito su questioni economiche e finanziarie di rilevanza strategica che hanno una portata generale e di lungo termine. Dalla data della sua istituzione, il meccanismo ha efficacemente avanzato la cooperazione bilaterale economica e finanziaria, ed è servito come una piattaforma importante per far progredire l'"epoca d'oro" dei legami Cina-Regno Unito. (Cip)