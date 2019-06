Meteo: le previsioni per oggi a Torino e in Piemonte

- A Torino oggi, giovedì 13 giugno, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: aumento della pressione e dei geopotenziali anche sulle regioni del Nord. Giornata in prevalenza soleggiata salvo per residua nuvolosità al mattino tra Val d'Aosta e pedemontane piemontesi e sulla riviera ligure tra savonese e genovese. In serata nuvolosità in transito, in prevalenza alta e stratificata. Temperature in rialzo, afa moderata. Venti moderati in Liguria, inizialmente da Sud, tendenti a ruotare da Nord; Mar Ligure a tratti mosso al largo al mattino ma con moto ondoso in calo. (Rpi)