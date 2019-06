Russia: proteste pro-Golunov, Navalnyj rilasciato dalla polizia

- Il noto attivista politico russo all’opposizione Aleksej Navalnyj ha annunciato in serata il proprio rilascio dalla polizia, in seguito all'arresto avvenuto nel corso della manifestazione a sostegno del giornalista di "Meduza", Ivan Golunov. Contro l'attivista è stato emesso un protocollo amministrativo per violazione reiterata delle norme sulla conduzione di eventi pubblici. Al raduno a sostegno del giornalista Golunov hanno preso parte circa 1.200 persone delle quali più di 200 sono state arrestate.(Rum)