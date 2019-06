Russia-Ucraina: Putin, ripristino relazioni inevitabile tra popoli fratelli

- Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso la speranza che le relazioni russo-ucraine siano presto ripristinate e ha invitato le nuove autorità di Kiev a collaborare verso quest’obiettivo. "È inevitabile che ristabiliremo i nostri rapporti", ha dichiarato Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Mir". Il capo dello Stato russo ha anche espresso la speranza che il presidente dell'Ucraina, Volodimyr Zelensky, sia in grado di agire con maggiore vigore sia in politica estera, per ripristinare le relazioni bilaterali con la Russia, sia per quanto concerne la situazione interna, per risolvere i problemi attuali. "Ma la nuova leadership, spero ... non si nasconderà dietro invenzioni e idee russofobiche per sfuggire ai problemi interni dell'Ucraina, principalmente nell'economia e nella sfera sociale", ha sottolineato il presidente russo.(Rum)