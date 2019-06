Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 13 giugno:COMUNEFabriano - l'assessore Giusta interviene all'Annual Conference UnescoOre 9 - Santuario della Consolata, piazza della Consolata: Messa di trigesima in ricordo di Gianluigi Gabetti. Partecipa, in rappresentanza della Città, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari.Ore 9,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della III Commissione (pres.Andrea Russi) e la V Commissione (pres.Massimo Giovara). Odg: Presentazione di Open for business, strategia e azioni di marketing territorialeOre 10.30 - Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore Finardi interviene alla conferenza stampa del Caribbean Dances Contest.Ore 11 - Palazzo della Luce: l'assessore Sacco porta i saluti istituzionali alla conferenza stampa Torino Fashion Week.Ore 11 - Giardino tra via Berrino e via Lanzo: Cerimonia di intitolazione del giardino a ricordo di Maria Vanoli. Interviene, in rappresentanza della Città, la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero. (segue) (Rpi)