Russia: fonti media, previsto aumento tariffe raccolta rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Russia potrebbero nuovamente aumentare le tariffe per la raccolta dei rifiuti dopo il rincaro dei costi di bonifica delle discariche. Se tale iniziativa dovesse essere approvata, l'aumento dei prezzi sarebbe di circa il 5 per cento, si apprende dal quotidiano "Izvestija". Tuttavia, diversi esperti temono che tali misure possano causare un'ondata di malcontento tra la popolazione. Nella maggior parte delle regioni viene preso come standard per la determinazione delle tariffe il volume medio di rifiuti generati nell'intero paese, costringendo i residenti locali a pagare per rifiuti che di fatto non producono. (Rum)